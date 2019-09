Bacuna eert overleden doelman Curaçao

Dat deed de ploeg een dag nadat doelman Jarzinho Pieter in het hotel in Port-au-Prince waar het team verbleef plotseling was overleden. Voormalig FC Groningen-speler Leandro Bacuna bracht op Instagram een eerbetoon aan zijn collega.

„Een jongen met een groot hart. Je zult altijd mijn broer zijn van een andere moeder en ik zal je nooit vergeten”, schreef de middenvelder van Cardiff City. „Ik heb een vriend verloren en ik vraag me af waarom.”

Media berichten dat Pieter vermoedelijk aan een hartaanval is overleden. Het duel eindigde in 1-1. ADO Den Haag-speler Elson Hooi maakte het doelpunt voor de aangeslagen Curaçaoënaars.

