Tallon Griekspoor op weg naar de tennistop

Tennis

Arantxa Rus kansloos tegen powertennis Petra Kvitova

Tennisster Arantxa Rus heeft niet voor een verrassing kunnen zorgen in het toernooi in het Amerikaanse Indian Wells. De 30-jarige Westlandse had in de tweede ronde geen antwoord op de vaak harde slagen van de Tsjechische Petra Kvitova, de nummer 11 van de wereld. De setstanden waren 6-2 6-2.