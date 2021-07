Formule 1-race in Australië opnieuw geschrapt

De wedstrijd is normaal de openingsrace van het seizoen, maar was vanwege de coronapandemie voor dit jaar verplaatst naar 21 november. De situatie in Australië is echter nog weinig veranderd. De grenzen zijn dicht en de verwachting is dat dit de komende tijd zo zal blijven. Vorig jaar moest de wedstrijd ook worden afgezegd vanwege corona.

„We betreuren dat er door de coronamaatregelen en de logistieke uitdagingen geen GP van Australië zal zijn in 2021. Het is voor november niet haalbaar om voor elkaar te krijgen”, aldus de organisatie van de race in Melbourne.

’Genoeg opties’

De organisatie van de Formule 1 zegt teleurgesteld te zijn, maar gaat ervan uit dat er dit seizoen toch 23 wedstrijden verreden kunnen worden. „We hebben nog genoeg opties om de plek van de Grand Prix van Australië mee op te vullen. We gaan de komende weken hierover overleggen en komen daar op terug als er meer duidelijkheid is.”

Max Verstappen gaat aan de leiding in de tussenstand van het WK. De Nederlandse autocoureur boekte afgelopen zondag in Oostenrijk zijn derde overwinning op rij.

Ook de wedstrijd van de MotoGP in Australië, die op 24 oktober zou worden gehouden op Phillip Island, gaat niet door. De organisatie van de WK wegrace heeft daarom de race in Maleisië een week naar voren geschoven. Deze wedstrijd wordt nu op 24 oktober gehouden.

Hoe groot zijn de titelkansen voor Max Verstappen? Dat bespreken voormalig coureur Christijan Albers en verslaggever Erik van Haren in een nieuwe aflevering van de Formule 1-podcast: