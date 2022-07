Sarina Wiegman wil niet op de zaken vooruit lopen: ’Leef in het nu’

Als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen was Wiegman mede verantwoordelijk voor de uitschakeling van Zweden tijdens het EK van 2017 en het WK van 2019. „Mijn team is nu heel anders dan in 2017 en in 2019. Ik denk en leef in het nu, omdat het een hele andere situatie is. Het verleden telt niet, alleen de wedstrijd dinsdag telt”, aldus Wiegman een dag voor de belangrijke wedstrijd. .

De Engelse vrouwen schakelden vorige week na een zinderende partij in de kwartfinale Spanje uit. In de 83e minuut stond de ploeg van Wiegman nog met 1-0 achter, maar zes minuten voor tijd viel de gelijkmaker. In de verlenging rekende Engeland uiteindelijk af met de Spanjaarden. De Nederlandse verwacht dinsdag een totaal andere wedstrijd.

Voorbereid

„Zweden heeft een hele andere stijl dan Spanje. Ik denk dat het een gelijkopgaande wedstrijd wordt. Ze zijn niet voor niets de nummer twee van de wereldranglijst. Ze zijn goed georganiseerd, beheersen meerdere facetten, zijn ervaren en zijn goed in spelhervattingen. Maar we zijn op alles voorbereid.”