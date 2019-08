Red Bull-adviseur verklaart vervangen Gasly

„Gasly heeft problemen in het verkeer. Daar verliest hij posities. Inhalen doet hij ook niet graag. Ook daarom moeten we wel reageren en Albon de kans geven. Hij maakt het seizoen af, Gasly neemt zijn Toro Rosso over en dan bekijken we wie er volgend jaar naast Max rijdt”, vertelt hij tegen Auto Bild.

Of de Fransman nog terug zal keren bij Red Bull is maar de vraag. Marko is zeer te spreken over nieuwkomer Albon. „Hij beleeft een geweldig debuutseizoen. Hij haalt alles uit de auto.”

De Oostenrijkse adviseur is tevens tevreden over de prestaties van Honda als motorleverancier. „We hebben gewoonweg onderschat hoeveel progressie onze nieuwe motorpartner Honda gemaakt heeft. Zij leverden meer vermogen dan we verwacht hadden. Daarom wilden we in eerste instantie de ontbrekende pk’s compenseren met een chassis dat aerodynamisch efficiënt is. Dat hebben we nu verholpen en de laatste races waren we bijna van het niveau van Mercedes. Ferrari hebben we definitief achter ons gelaten. Ik denk dat we in de tweede seizoenshelft op alle soorten circuits competitief kunnen zijn.”

Max Verstappen staat met het ingaan van de zomerpauze op de derde plaats in het kampioenschap, op 7 punten van nummer 2 Valtteri Bottas en 69 punten achter WK-leider Lewis Hamilton.

