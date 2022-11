Van Gaal: ’Depay start niet tegen Senegal, Janssen waarschijnlijk eerste spits’

Dat zei bondscoach Louis van Gaal vrijdagmiddag tijdens de persconferentie bij de toelichting van zijn WK-selectie.

„Memphis is nog niet ft, maar wel medisch fit. Maar hij gaat nog niet starten tegen Senegal”, zei Van Gaal. „Dat kan niet als je twee maanden geen wedstrijd hebt gespeeld.” De bondscoach liet doorschemeren dat Vincent Janssen de eerste kandidaat is om de aanval te leiden op Oranjes WK-opening. „Als Memphis niet fit is, dan is de kans groot dat Janssen de eerste spits is.”

Van Gaal ruimde in zijn selectie wel een plaats in voor Depay, ondanks dat hij sinds de vorige interlandperiode al geblesseerd aan de kant staat. „Maar Memphis is voor dit Oranje heel belangrijk geweest, hij heeft altijd geleverd. Voor hem heb ik een plaats opengehouden. Maar we moeten het wel opbouwen. Al is dat eigenlijk tegen mijn principes.”

Ook Noa Lang werd door Van Gaal gekozen in de 26-koppige selectie. „Al komt hij de laatste tijd vaker als invaller dan als basisspeler in actie bij Club Brugge”, wist de bondscoach. „Maar Noa is een type dat een wedstrijd kan openbreken. En dat kan beter als invaller dan als basisspeler, dus wat dat betreft ben ik de trainer van Club Brugge wel dankbaar”, lachte Van Gaal.