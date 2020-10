Vraagtekens na positieve corona-test Ajax-doelman André Onana

Als dat klopt moeten daar vraagtekens bij worden gezet, omdat de keeper een van de dertien coronagevallen bij Ajax was, waar De Telegraaf begin augustus over berichtte. De doelman, die geen klachten heeft, ondergaat donderdag een nieuwe, tweede test.

Ajax wil vanwege de privacywetgeving niet op de berichten over Onana reageren. In de omgeving van de speler houdt men er vooralsnog rekening mee dat er door de voetbalbond van Kameroen bij de keeper restwaarden van de eerdere besmetting zijn aangetroffen, waardoor hij wederom als besmet wordt gezien. Een (her)besmetting wordt niet waarschijnlijk geacht, maar is niet uitgesloten.

Onana mist nu hoogstwaarschijnlijk de oefeninterland van Kameroen met Japan van vrijdag, in Utrecht. De nationale selectie van Kameroen is momenteel in Nederland op trainingskamp.

Onana was de enige Afrikaan die van Ajax toestemming kreeg om zich te melden bij zijn nationale ploeg. Noussair Mazraoui, Zakaria Labyad (beiden Marokko), Mohammed Kudus (Ghana) en Lassina Traoré (Burkina Faso) zijn bij de club gebleven, omdat zij anders naar landen waar code oranje of rood heerst, moesten afreizen.