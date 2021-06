Foto’s: Standbeeld van Sarina Wiegman ’met nodige symboliek’ onthuld op KNVB-campus

Onder anderen Johan Cruijff, Rinus Michels, Dennis Bergkamp, Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Wim van Hanegem en Marco van Basten gingen Wiegman voor en kregen een standbeeld toebedeeld. In totaal staan er dertien beelden bij de ingang van het complex van de KNVB.

Het koperen beeld van Wiegman bevat ’de nodige symboliek’, zo vindt de bondscoach zelf. Kunstenares Lia Krol heeft de trainer vastgelegd in een klappende houding. Wiegman heeft altijd benadrukt dat de EK-titel van 2017, evenals het zilver op het WK 2019, zeker niet alleen aan haar toe te schrijven zijn, verre van zelfs. Meer dan eens roemde ze de inzet van haar staf en met name die van de spelers.

Wiegman is bezig aan haar laatste maanden als bondscoach van de Leeuwinnen. De 51-jarige Haagse, die in 2014 als assistent naar voren werd geschoven, vertrekt na de Olympische Spelen van Tokio bij de KNVB en gaat aan de slag bij de Engelse voetbalvrouwen. Ze wordt in Zeist vervangen door de Brit Mark Parsons.

Wiegman hoopt bij Oranje af te sluiten met een prijs. „We willen we nóg een keer knallen, voordat er een nieuw tijdperk begint”, verklaarde de scheidend bondscoach in gesprek met De Telegraaf, vooruitblikkend op de Olympische Spelen van Tokio.

„Als we in Japan teleurstellend presteren, ga ik daar zeker een naar gevoel aan overhouden. Dan duurt het langer voordat ik positief kan terugblikken, maar wat we in 2017 en 2019 hebben laten zien, neemt niemand ons meer af”, zo stelde ze.

Ⓒ ANP