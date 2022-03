Premium Het beste van De Telegraaf

’Komst van Dick zorgt voor reuring’ FC Utrecht-trainer Rick Kruys doet zijn voordeel met knowhow Dick Advocaat

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Rick Kruys (l.) en Dick Advocaat kunnen het duidelijk goed vinden. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - In de periode 1983-1984 speelde Dick Advocaat in zijn laatste jaren als profvoetballer bij FC Utrecht samen met Gert Kruys. Maar liefst 38 jaar later staat het inmiddels 74-jarige voetbaldier met diens zoon Rick Kruys (geboren in 1985) op het trainingsveld van FC Utrecht. „De klik is er tussen hem en mij. Ik ben superdankbaar dat iemand met zoveel ervaring mij wil helpen in dit vak”, aldus Kruys.