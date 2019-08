Tadic na CL-loting: ’Teams zijn aan elkaar gewaagd’

„Mooi en uitdagend”, zo oordeelde de aanvoerder. „Het is een sterke groep. Iedereen heeft een kans. Uiteraard gaan wij voor overwintering. Een club als Ajax moet ambitieus zijn.”

Bekijk ook: Dit zijn de tegenstanders van Ajax in de Champions League

Tadic is het meest bekend met Chelsea. „Ik heb jaren tegen ze gespeeld en over het algemeen met Southampton goede resultaten tegen ze geboekt. Ze hebben met Frank Lampard een nieuwe coach en zijn onder hem een nieuwe weg ingeslagen. Het is een goed voetballende ploeg.”

De captain van Ajax kent Lille vrij goed omdat Jose Fonté daar aanvoerder is. „Hij is een goede vriend van me”, zegt hij over de Portugees met wie hij bij Southampton speelde. „Lille heeft een goede ploeg die vorig jaar als tweede is geëindigd in Frankrijk. Dat zegt wel wat. Ook hebben ze PSG met 5-1 verslagen.”

Tadic denkt niet dat Ajax in een zwaardere poule zit dan vorig seizoen, toen Bayern München, Benfica en AEK Athene de tegenstanders waren. „Nu zijn de teams wel meer aan elkaar gewaagd.”