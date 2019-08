Ten Hag tevreden met Champions League-loting Ajax

„Vorig jaar hadden we met Bayern München een uitgesproken favoriet en was AEK Athene een zwakkere ploeg. Nu lijken de verhoudingen heel gelijk”, zei Ten Hag. „Iedereen kan van elkaar winnen.”

Als Ten Hag toch een favoriet moet aanwijzen, dan kiest hij voor Chelsea dat vorig jaar de Europa League won. „De intensiteit in de Premier League is zo hoog. Maar in Spanje kunnen ze goed voetballen en Lille eindigt ook gewoon tweede in een fysiek heel sterke competitie. Wij zullen een fantastische campagne moeten draaien als we willen overwinteren.”

„Een voordeel is dat we niet ver hoeven te reizen”, zei Ten Hag. „Ik reken op veel support van onze fans. We gaan ook naar mooie stadions. We gaan naar Mestalla en Stamford Bridge. En Lille heeft een nieuw stadion. Ik begreep dat Ajax nog nooit tegen Chelsea heeft gespeeld. Dat is ook wel bijzonder. En als je Valencia zegt, dan moet ik denken aan Faas Wilkes. Het zijn echt stuk voor stuk mooie affiches.”