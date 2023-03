Premium Het beste van De Telegraaf

Ploegbaas Lefevere: ’We zijn niet dom’ Vormen toekomstplannen ploeg een ’gevaar’ voor Fabio Jakobsen?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Fabio Jakobsen. Ⓒ ANP/HH

TORTORETO - Met zijn ritzege in Tirreno-Adriatico heeft Fabio Jakobsen de critici voorlopig de mond gesnoerd. De discussie over zijn Tour-deelname voor dit jaar is daarmee even gesust, al vormen de toekomstplannen van zijn ploeg Soudal Quick-Step een ’gevaar’ voor de Nederlandse sprinter. „Als Patrick dat zegt, is dat waar”, weet Jakobsen, die daarmee reageert op de vraag of hij zich bewust is van de situatie.