Audi bouwt Formule 1-fabriek voor 300 werknemers

„De uitbreiding creëert de benodigde infrastructuur voor de ontwikkeling van onze krachtbron voor de Formule 1”, zei hoofd technologie Oliver Hoffmann in een update van Audi. „Met het installeren van ultramoderne testbanken geven we ons ontwikkelingsteam de best mogelijke omstandigheden om succesvol te zijn in de topklasse van de autosport.”

Audi gaat de motoren leveren aan Sauber, het Zwitserse Formule 1-team dat nog één jaar onder de naam Alfa Romeo in de koningsklasse zal acteren. In 2026 wordt een nieuw reglement van kracht met simpelere en goedkopere motoren, die volledig op duurzame brandstof gaan draaien. Ook het aandeel elektrisch vermogen van de auto’s gaat flink omhoog.

Ferrari, Mercedes en Renault zijn momenteel de motorleveranciers in de Formule 1. Red Bull, het team van wereldkampioen Max Verstappen, ontwikkelt zijn eigen motor met hulp van Honda. Het Duitse sportwagenmerk Porsche praat nog met teams over een toetreding vanaf 2026 in de Formule 1.