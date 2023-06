Vechtsportlegende Amanda Nunes stopt ermee: ’Zal voor altijd kampioen in twee gewichtsklassen blijven’

Voor vele kenners is Nunes de beste vechtster aller tijden. Ze heeft de meeste overwinningen behaald van alle MMA-vechters in de UFC (16). Daarom kwam de aankondiging van haar afscheid redelijk uit de lucht vallen. ,,Dit is de perfecte avond om mijn vechtpensioen aan te kondigen. Ik zal voor altijd kampioen in twee gewichtsklassen blijven”, reageerde de Braziliaanse na afloop. Ze is titelhouder in het bantamgewicht en vedergewicht.

