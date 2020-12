Donny van de Beek wint met Manchester United

Met Donny van de Beek in de basis liep het niet bij ManUnited. Pablo Fornals schoot nog tegen de paal, maar in de 38e minuut was het wel raak voor de thuisploeg. De Tsjech Tomas Soucek kopte van dichtbij raak.

Manchester draaide de stand na rust om. Eerst scoorde Paul Pogba in de 65e minuut. Drie minuten later was het 2-1 via Mason Greenwood. Van de Beek bekeek het van de kant. De oud-Ajacied was in de rust vervangen door de Portugees Bruno Fernandes. Die zag de eveneens ingevallen Marcus Rashford er nog 3-1 van maken. Manchester wacht na de nederlaag tegen Paris Saint-Germain (1-3) dinsdag een allesbeslissend duel met RB Leipzig om overwintering in de Champions League.

Manchester United klom dankzij de zege naar de vierde plek met 19 punten uit tien duels.