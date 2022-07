’Paul Pogba mist mogelijk WK na ernstige blessure’

Juve-huiskrant La Stampa meldt dat er momenteel bekeken wordt welke behandeling Pogba zal ondergaan. Afhankelijk daarvan, zou hij twee tot vijf maanden niet kunnen spelen. In dat laatste geval kan de Franse vedette een streep zetten door het WK, waar Frankrijk zijn wereldtitel verdedigt. In 2018 in Rusland kroonden Les Bleus zich voor de tweede keer in de geschiedenis tot wereldkampioen. Dat gebeurde dankzij 4-2 winst in de finale tegen Kroatië, onder regie van Pogba.

De Franse international keerde afgelopen zomer transfervrij terug naar Juventus, na zes seizoenen bij Manchester United. Pogba speelde eerder tussen 2012 en 2016 voor de Oude Dame. In de zomer van 2016 legde Manchester United zo’n 105 miljoen euro op tafel om de middenvelder terug naar Old Trafford te halen. Pogba kreeg eerder een deel van zijn jeugdopleiding in Manchester.