Zeljko Petrovic wil Willem II ’best weer helpen’

Meteen nadat bekend werd dat Willem II Fred Grim had ontslagen, schoven de supporters van de club Petrovic als de meest geschikte trainer naar voren. Martin van Geel, die de taken van de eveneens vertrokken technisch directeur Joris Mathijsen overnam, verklaarde op zoek te gaan naar een trainer die op korte termijn wat teweeg kan brengen. „We zoeken een trainer voor een paar maanden. Als hij ook bij langere termijnvisie van de club blijkt te passen is dat meegenomen”, aldus Van Geel.

Die wilde Petrovic tevens niet uitsluiten voor een rijtje met eventuele kandidaten. Hij wilde niet uitsluiten dat dezelfde trainer twee jaar achter elkaar in staat is om hetzelfde effect teweeg te brengen bij een selectie.

Onderhandelingen

Nadat hij Willem II voor de Eredivisie had behouden, spraken de Tilburgers met Petrovic over een aanstelling voor een langere periode. Die onderhandelingen ketsten af. Voor de 55-jarige trainer is dat geen reden om niet meer beschikbaar te zijn. „Ik kan nog steeds heel goed overweg met iedereen bij Willem II. Dat is een geweldige club. Het zou een verlies zijn voor het Nederlandse voetbal als Willem II niet in de Eredivisie zou spelen. Als ze me nodig hebben, zal ik helpen zo goed als ik kan.”

Petrovic denkt wel dat het lastiger is om Willem II voor degradatie te behoeden. Na de uitwedstrijd tegen Go Ahead treft de Tilburgse club AZ. Feyenoord, Vitesse en PSV en lijkt het alleen tegen Go Ahead enige kans van slagen te hebben. „Ik ben positief ingesteld. Als ik ergens aan begin, dan geloof ik erin”, is Petrovic bereid de armen uit de mouwen te steken.