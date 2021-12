Tienvoudig NBA-kampioen Sam Jones overleden

Jones vierde zijn tien kampioenschappen tussen 1959 en 1969 met Boston Celtics. Alleen zijn toenmalige teamgenoot Bill Russell heeft meer kampioensringen. De nu 87-jarige Russell vierde elf kampioenschappen met de Celtics.

In de gloriejaren van Jones en Russell greep de ploeg uit Boston alleen in 1967 naast de titel. Die ging toen naar Philadelphia 76ers. In 1969, na zijn tiende titel met de Celtics, stopte Jones. Hij maakte in twaalf jaar meer dan 15.000 punten in de NBA.

Jones werd in 1984 opgenomen in de Hall of Fame van de Amerikaanse basketbalcompetitie. Zijn nummer 24 mag nooit meer gebruikt worden bij Boston Celtics. Hij overleed in een ziekenhuis in Florida na een kort ziekbed. Voorafgaand aan de thuiswedstrijd op oudejaarsavond tegen Phoenix Suns wordt een moment stilte gehouden voor Jones in de TD Garden van Boston.