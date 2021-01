Vaclav Cerny vastberaden om sterker terug te komen

Cerny moest zich tegen de Amsterdammers al na vijf minuten laten vervangen, nadat hij ongelukkig terechtkwam. Trainer Ron Jans sprak meteen na afloop van de wedstrijd uit dat hij geen goed gevoel over de blessure van zijn buitenspeler had. In het ziekenhuis werd dit vermoeden bevestigd.

Het is niet de eerste keer dat Cerny met een zware tegenslag kampt. In de tijd dat hij bij Ajax speelde, heeft hij al een keer zijn rechterkruisband afgescheurd. Zijn eerdere blessure heeft Cerny geholpen om de knop meteen om te zetten en zich te focussen op zijn herstel. Hij is dan ook vastberaden om niet bij de pakken neer te gaan zitten.„Ik heb de knop al lang omgezet. Het is nu zorg om zo goed mogelijk de operatie in te gaan. Ik weet hoe het is om met tegenslagen om te gaan en ga geen dag verliezen. Ik kom hier ook weer sterker uit.”

Bekijk ook: Vaclav Cerny voor de rest van het seizoen uitgeschakeld met knieblessure

Cerny wordt dit seizoen door Twente gehuurd van FC Utrecht, waar hij in bloedvorm verkeert. Hij maakte in zestien Eredivisiewedstrijden al zes goals en gaf zeven assists.