Ajax-trainer Erik ten Hag over vertrek Brian Brobbey: ’Heel spijtig’

„Hij blijft een volwaardig lid van de kleedkamer en de beste zullen gaan spelen”, reageerde Ten Hag op het aanstaande vertrek van de in Amsterdam geboren spits. „Ik vind het heel spijtig, maar ook ik respecteer zijn keuze. Talent is van jezelf. Niet van de club of van je ouders of andere mensen. Als hij denkt dat hij bij een andere club beter af is, dan moeten wij dat accepteren. Dan is dat zo.”

„Maar Ajax is een fantastisch podium voor talenten”, zei Ten Hag. „Dat heeft het verre en recente verleden bewezen. Hier kunnen spelers zich het beste ontwikkelen en als ze dan in de spotlights komen, dan kunnen ze naar mooie grote clubs vertrekken. Een vertrek heeft vaak een sportieve en een financiële kant. Voor sommige jongens kan ik me een keuze voor het financiële voorstellen. Maar ik zag laatst een lijst met talenten die de laatste zeven of tien jaar naar het buitenland zijn vertrokken. Er is geloof ik niemand geslaagd. Dat bewijst dat ze zeker op jonge leeftijd in eigen omgeving beter af zijn.”

