Loting KNVB-beker: Ajax - FC Utrecht

De twee clubs uit de Eredivisie treffen elkaar op 15, 16 of 17 december in Amsterdam. Begin deze maand won Ajax in de eredivisie met 3-0 bij FC Utrecht.

Vorig seizoen kwamen FC Utrecht en Ajax elkaar tegen in de halve finales van het toernooi om de KNVB-beker, toen in De Galgenwaard. Utrecht versloeg de Amsterdamse ploeg met 2-0, maar de finale tegen Feyenoord ging niet door als gevolg van de coronacrisis.

Voor PSV rolde een uitwedstrijd tegen De Graafschap uit de balletjes bij de loting. De ’Superboeren’ doen bovenin de Keuken Kampioen Divisie mee. Feyenoord werd vrijgeloot, net als AZ, Fortuna Sittard, Heracles Almelo, ADO Den Haag, sc Heerenveen, FC Volendam, MVV en NEC. Die clubs zijn al zeker van een plek in de achtste finales.

De KNVB moest deze week vanwege de aanhoudende coronamaatregelen alle amateurclubs uit het hoofdtoernooi van de KNVB-beker halen. De amateurs mogen voorlopig niet in groepsverband trainen. De 26 amateurclubs die het hoofdtoernooi hadden gehaald en zouden uitkomen in de eerste ronde, worden financieel gecompenseerd door de bond.

Naast Ajax - FC Utrecht zijn er nog twee duels in de tweede ronde tussen Eredivisieclubs: FC Emmen - FC Groningen en Willem II - Vitesse. De andere wedstrijden zijn Almere City FC - VVV-Venlo, Excelsior - PEC Zwolle, SC Cambuur - Go Ahead Eagles en De Graafschap - PSV. De KNVB maakt op korte termijn het speelschema bekend.