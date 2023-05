Oranje Leeuwinnen in Nations League tegenover Wiegman

Sinds Wiegman in 2021 na de Olympische Spelen vertrok bij de Nederlandse voetbalbond en aan de slag ging bij de Engelsen troffen beide landen elkaar een keer. Dat was juni vorig jaar vlak voor het door Engeland gewonnen WK. De Britten toonden toen al hun topvorm en wonnen ondanks een treffer van Lieke Martens met 5-1.

De eerste editie van het toernooi begint in september, de finaleronde staat in februari 2024 op het programma. De twee finalisten kwalificeren zich voor de Olympische Spelen in Parijs.

Overigens is er al een kans dat Nederland elkaar voor die tijd treffen. Dan moeten beide landen wel minimaal de halve finale halen, want pas in de strijd om de derde plek of in de finale kan die ontmoeting plaatsvinden.