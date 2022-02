Gelukzalig moment Suzanne Schulting: ’Heel fijn dat team er stond’

Premium Olympische Spelen

Itzhak de Laat neemt schuld van shorttrackdeceptie volledig op zich: ’Ik heb het verpest’

Als een dood vogeltje betrad Itzhak de Laat de mixed zone van het Capital Indoor Stadium in Peking. De al even teleurgestelde Sjinkie Knegt was even daarvoor voor hem in de bres gesprongen na de Nederlandse mislukking in de halve finales van de olympische mannenrelay. Toch voelde de shorttracker zic...