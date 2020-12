Ook aan het keepersfront is het rommelig bij FC Utrecht

Eric Oelschlägel is al de derde doelman onder de lat bij FC Utrecht. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - FC Utrecht kent een tegenvallend en rommelig seizoen en ook op keepersgebied is het allerminst rustig. De Duitser Eric Oelschlägel, die bij de spectaculaire bekerwedstrijd tegen Ajax als invaller zijn debuut maakte na het uitvallen van eerste doelman Maarten Paes, is al de derde doelman, die dit seizoen onder de lat stond bij de Utrechters. Of hij zijn plek behoudt, zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard, kon trainer René Hake nog niet zeggen.