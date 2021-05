Oranje begint met kleine groep aan driedaagse trainingssessie voor bekend maken afvallers

Het gaat om de voetballers uit de voorselectie die uitkomen in Eredivisie aangevuld met de twee spelers actief in Rusland en Tim Krul, die met Norwich City ook al even is uitgespeeld. Wel ontbreekt de nog altijd revaliderende Ajacied Daley Blind op het lijstje aanwezigen.

Steven Berghuis, Marco Bizot, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Tim Krul, Donyell Malen, Quincy Promes, Maarten Stekelenburg, Jurriën Timber, Tonny Vilhena en Owen Wijndal melden zich voor 13.00 uur in Zeist en staan later op de dag op het trainingsveld. De Boer maakt woensdagmiddag bekend met welke 26 internationals uit zijn voorlopige selectie van 34 spelers naar het EK gaan.

De beschikbare internationals uit de definitieve selectie melden zich vrijdag in Zeist en vertrekken zaterdag voor een trainingskamp naar Portugal, waar woensdag 2 juni een oefenduel met Schotland op het programma staat. Op 13 juni trapt Oranje zijn EK af met een wedstrijd in de Johan Cruijff Arena tegen Oekraïne.