Oranje in de stromende regen begonnen aan voorbereiding op EK

Het maakte het plezier bij de vijftien spelers die deelnemen aan de driedaagse trainingsstage er niet minder om. Bondscoach Frank de Boer had geen zin in een nat trainingspak, vluchtte de dug-out in en liet de warming-up en eerste spelvormen over aan zijn assistenten. Omdat het maar bleef regenen, ontkwam ook De Boer niet aan de nattigheid.

In Zeist, waar de fans tijdens een Oranje Fandag van afstand konden meegenieten, werd veel gelachen. Ruud van Nistelrooij, een van de assistenten van De Boer, leidde de rondo met twaalf spelers waarvan er twee in het midden stonden. Keeperstrainer Patrick Lodewijks ging aan de andere kant van het veld aan de slag met de doelmannen Maarten Stekelenburg, Tim Krul en Marco Bizot.

De Boer startte met spelers uit de Eredivisie en de Russische competitie, die al even is afgelopen. Dat zijn Steven Berghuis, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Donyell Malen, Quincy Promes, Jurriën Timber, Tonny Vilhena en Owen Wijndal. Naast Krul, onlangs kampioen geworden met Norwich City, meldde Joël Veltman zich maandag uit vrije wil ook al bij de groep. De verdediger ontbrak zondag in de laatste competitiewedstrijd van zijn Engelse club Brighton & Hove Albion tegen Arsenal.

Het regent dat het giet in Zeist Ⓒ ANP/HH

Twee trainingsvelden verder werkte bondscoach Erwin van de Looi de eerste oefensessie van Jong Oranje af richting de kwartfinale van het EK, volgende week maandag tegen Frankrijk. Op dat veld verscheen onder anderen Calvin Stengs, die door zijn schoonvader De Boer niet is opgenomen in de voorlopige selectie van 34 man. Jong Oranje moet het doen zonder de geblesseerde Noa Lang, die onlangs de Belgische landstitel behaalde met Club Brugge.

Na de rondo ging Dwight Lodeweges met de twaalf spelers aan de slag met een partijspel in een kleine ruimte, onderverdeeld in drie teams van vier spelers. De regen had op dat moment plaatsgemaakt voor een klein zonnetje.

De Boer traint de komende dagen in Zeist met dezelfde groep van vijftien man. Woensdag moet de bondscoach aan de UEFA laten weten welke 26 spelers hij opneemt in zijn definitieve EK-groep. De beschikbare internationals uit de definitieve selectie melden zich vrijdag in Zeist en vertrekken zaterdag voor een trainingskamp naar Portugal, waar volgende week woensdag een oefenduel met Schotland op het programma staat.

Nederland opent het EK zondag 13 juni in de Johan Cruijff ArenA met een wedstrijd tegen Oekraïne.