Sport Kort: Seizoen Jakob Fuglsang voorbij na val in Benelux Tour

Seizoen Fuglsang voorbij na val in Benelux Tour

10:24 uur Voor wielrenner Jakob Fuglsang is het seizoen vroegtijdig geëindigd na een val in de Benelux Tour. De 36-jarige Deen van Astana ging maandag in de eerste etappe onderuit en blijkt daarbij onder meer breuken in zijn linkersleutelbeen te hebben opgelopen. Hij is inmiddels succesvol geopereerd.

„Opereren bleek uiteindelijk de beste optie. We zijn blij dat dat in Herentals is gebeurd”, meldde Astana’s teamarts Andrei Michailov. „Helaas betekent dat wel het einde van seizoen nu er nog maar zes weken te koersen is. Het is te kort dag om nog klaar te zijn voor de Ronde van Lombardije.”

Fuglsang, onder meer winnaar van Luik-Bastenaken-Luik (2019) en de Ronde van Lombardije (2020), liet weten bijzonder teleurgesteld te zijn. „Het was al geen goed seizoen voor me, maar na de Spelen heb ik zo hard getraind om klaar te zijn voor dit najaar. Lombardije was mijn hoofddoel, maar ik moet accepteren dat dat niet gaat lukken.”

KNVB meldt rustigste transferzomer sinds 2016

08:22 uur Voetbalbond KNVB heeft in de afgelopen zomer 609 transfers van voetballers geregistreerd. Dat meldde de bond nadat de periode waarin voetballers van club kunnen wisselen dinsdagavond om 24.00 uur werd afgesloten. De voetbalbond spreek van een relatief rustige transferzomer, de rustigste sinds 2016 toen er 582 transfers tot stand kwamen.

De laatste transfer werd op ’deadline day’ om 23.53 uur officieel gemaakt: de Zweedse linksback Gabriel Gudmundsson maakt de overstap van FC Groningen naar het Franse LOSC Lille. De slotdag was als altijd hectisch met 46 overschrijvingen.

Binnen Nederland waren er, zo meldt de KNVB, deze zomer 227 transfers. Naar Nederland toe kwamen er 175 spelers en er waren 207 transfers van een Nederlandse club naar het buitenland.