Arne Slot heeft coronazorgen in Europese week bij AZ

Arne Slot. Ⓒ Martin Mooij

ALKMAAR - Arne Slot zit met de handen in het spreekwoordelijke haar. Niet alleen leed zijn ploeg tegen VVV-Venlo (2-2) voor de vierde maal op rij puntenverlies, de corona-explosie binnen AZ (negen positief geteste gevallen) kan grote gevolgen hebben voor het Europa League-duel in Campanië met Napoli. „Het is vrij logisch dat we maandag die tests met nog meer spanning ingaan.”