Feyenoord moet pechvogel Van Beek opnieuw lang missen

De 26-jarige verdediger verliet afgelopen zondag in de 79e minuut met een enkelblessure het veld in de gewonnen oefenderby (3-0) tegen Sparta. Hij moet een operatie ondergaan, maakte Feyenoord dinsdag bekend in een medische update.

Wanneer de ingreep plaatsheeft en hoelang hij uit de roulatie is, meldt de Rotterdamse club niet. Van Beek, die al sinds de D-jeugd bij Feyenoord speelt, heeft vaker last van blessures.

Sinds zijn competitiedebuut voor Feyenoord, bijna zeven jaar geleden op 18 augustus 2013, kwam Van Beek in 116 Eredivisie-wedstrijden in actie voor de Rotterdammers, die er sindsdien 227 afwerkten.