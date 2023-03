Aderlating Jumbo-Visma: Van Baarle mist tóch de Ronde van Vlaanderen

Van Baarle, vorig jaar tweede in De Ronde en een week later winnaar in Parijs-Roubaix, is er dus zondag niet bij. De 30-jarige Nederlander viel in de E3 Saxo Classic en sprak toen over een pijnlijke heup en knie. Woensdag werd hij uit voorzorg aan de kant gehouden in Dwars door Vlaanderen.

„Ideaal is het niet. Dylan is gevallen en niet voldoende hersteld om woensdag te starten. Hij heeft nog te veel last om over kasseien te rijden. We rekenen er wel op dat hij zondag aan de start staat in de Ronde van Vlaanderen én dat hij goed zal zijn, maar de perfecte aanloop is dit niet. Dat ga ik niet ontkennen”, gaf sportief directeur Merijn Zeeman dinsdag nog aan.

„Het wegvallen van Van Baarle is een serieuze aderlating voor de ploeg”, vertelde Van Aert donderdag op de persconferentie van Jumbo-Visma in aanloop naar de wedstrijd van zondag. „Hij was erg goed in de klassiekers. We gaan dat zo goed mogelijk proberen op te vangen als ploeg.”

De volledige selectie van Jumbo-Visma in Vlaanderens Mooiste:

Jumbo-Visma klaar voor favorietenrol in Ronde van Vlaanderen

Jumbo-Visma gaat als topfavoriet van start in de Ronde van Vlaanderen en weet ook dat het daarmee de koers moet dragen. „Dat is natuurlijk de keerzijde van de medaille, als je met een sterke ploeg aan de start komt”, kijkt ploegleider Maarten Wynants vooruit op de klassieker van zondag. „Maar wij kunnen dat.”

Met de Belgische kopman Van Aert en met Christophe Laporte, de Franse winnaar van Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen, rijdt de ploeg zondag de Belgische wielerklassieker, maar zonder de geblesseerde Van Baarle. „Het is natuurlijk zuur dat Dylan er niet bij kan zijn”, aldus Wynants. „We hebben een heel belangrijke kaart minder om uit te spelen. Vorig jaar verloren we zelfs Van Aert in aanloop naar de Ronde en ook toen speelden wij een heel grote rol.”

Wynants ziet met debutant Tim van Dijke en met Nathan van Hooydonck, Tiesj Benoot, Tosh Van der Sande en Edoardo Affini „een sterk geheel.” Dat heeft de ploeg ook al laten zien door vrijwel alle grote koersen op de Vlaamse wegen te winnen dit voorjaar. Maar er zijn volgens de ploegleider nog meer favorieten. „In Brugge starten nog meer topfavorieten als Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar”, stipt Wynants aan. De afgelopen koersen waren die niet aanwezig. Dat geeft dus wel een vertekend beeld van de wedstrijden. Maar we kunnen hen als team verslaan.”

Voor Van Aert staan ’Ronde’ en ’Roubaix’ met stip op verlanglijst

Van Aert erkent dat er gekeken zal worden naar zijn ploeg Jumbo-Visma na de zeges in Omloop het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, E3 , Gent Wevelgem en Dwars door Vlaanderen dit voorjaar. „Ik besef dat wij als ploeg met een zeer speciale reeks bezig zijn”, vervolgde Van Aert. „Wij hebben al veel champagne gedronken en beseffen maar al te goed dat we schitterende koersen gewonnen hebben. De stress is er zondag bij iedereen. Ook al heb je veel gewonnen of niet. Iedereen begint in Brugge vanaf nul.”

Het wielermonument in Vlaanderen en dat van volgende week, Parijs-Roubaix, ontbreken nog op de toch al indrukwekkende zegelijst van Van Aert. „Ik wil zeer graag de Ronde of Roubaix aan mijn palmares toevoegen. Deze koersen staan met stip genoteerd op het verlanglijstje.”

Dat Van Aert afgelopen zondag Laporte de overwinning gunde in Gent-Wevelgem zorgde voor gemengde reacties. „Ik heb daarop veel mooie berichten gekregen. Maar ik schrok soms van bepaalde mensen die hun opinie moesten uiten. In de E3 vond iedereen het doodnormaal dat Christophe Laporte me liet winnen”, verwees de 28-jarige Belg naar de overwinning in 2022 voor zijn ploeggenoot. „Toen hoorde ik niemand. Na Wevelgem wel. Win ik de Ronde, dan heb ik dat aan mijn ploegmakkers te danken.”