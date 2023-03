Aderlating Jumbo-Visma: Van Baarle mist tóch de Ronde van Vlaanderen

Van Baarle, vorig jaar tweede in De Ronde en een week later winnaar in Parijs-Roubaix, is er dus zondag niet bij. De 30-jarige Nederlander viel in de E3 Saxo Classic en sprak toen over een pijnlijke heup en knie. Woensdag werd hij uit voorzorg aan de kant gehouden in Dwars door Vlaanderen.

„Ideaal is het niet. Dylan is gevallen en niet voldoende hersteld om woensdag te starten. Hij heeft nog te veel last om over kasseien te rijden. We rekenen er wel op dat hij zondag aan de start staat in de Ronde van Vlaanderen én dat hij goed zal zijn, maar de perfecte aanloop is dit niet. Dat ga ik niet ontkennen”, gaf sportief directeur Merijn Zeeman dinsdag nog aan.

„Het wegvallen van Van Baarle is een serieuze aderlating voor de ploeg”, vertelde Van Aert donderdag op de persconferentie van Jumbo-Visma in aanloop naar de wedstrijd van zondag. „Hij was erg goed in de klassiekers. We gaan dat zo goed mogelijk proberen op te vangen als ploeg.”

De volledige selectie van Jumbo-Visma in Vlaanderens Mooiste: