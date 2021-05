Genk-trainer John van den Brom: ’Onvoorstelbaar dat laatste twee wedstrijden niet tegelijk zijn’

Als het aan Van den Brom ligt, wordt het zondag pas D-Day. „Daarvoor moeten we in eerste instantie zelf winnen tegen Antwerp”, beseft de coach van KRC Genk. „In dat geval is het weer aan Club Brugge. We kennen de scenario’s, het heeft weinig zin om er te veel over uit te weiden. Ik vind het onvoorstelbaar dat de laatste twee wedstrijden niet tegelijkertijd worden gespeeld. Gelukkig hoeven we ons er niks van aan te trekken. We spelen eerst en gaan zoals steeds vol voor de winst.”

Tweede plaats

Maar wat als het in de slotfase tegen Antwerp nog gelijk staat? Genk heeft aan één punt genoeg om zeker te zijn van de tweede plaats. Bij een thuisnederlaag wordt het op dat vlak nog spannend op de slotspeeldag. Van den Brom wil niet dat zijn team zichzelf voorbij holt.

„Die tweede plaats veiligstellen, is in elk geval ons eerste doel. Dat ticket voor de (voorrondes van de) Champions League willen we niet meer prijsgeven. Als het gelijk staat en we niet lekker in de wedstrijd zitten, gaan we misschien tevreden zijn met een gelijkspel. Maar er ook op speculeren is bijna onmogelijk voor ons. Ten eerste hebben we door de afwezigheid van Cuesta niet meteen een verdediger voorhanden om erbij te gooien. Maar vooral kunnen we altijd blijven rekenen op een beslissende actie van één van onze aanvallers.”

Maandagochtend

Hoe zit het met de fysieke en mentale paraatheid in de slotfase van deze slopende play-offs?

„Mentaal staan we heel sterk”, aldus Van den Brom. „De jongens hebben zoveel vertrouwen dat ze elke dag een wedstrijd kunnen spelen. Fysiek is het lastiger, daarom dat ik mijn ploeg twee dagen vrij heb gegeven om te herstellen. Nog hadden verschillende jongens dinsdagochtend een ’maandagochtendgevoel’. We hebben hen even moeten prikkelen. Maar daarna stond iedereen weer op scherp, dat was ook woensdag opnieuw te zien op training.”

Tips over Mbokani

Tijdens die training zullen de wapens van Antwerp extra aandacht gekregen hebben. Zoals: de stilstaande fases en een onverslijtbare Mbokani.

Van den Brom: „Er wordt altijd getraind op stilstaande fases, we hebben er nu wel extra op gehamerd. Het is ook zaak om zo weinig mogelijk hoekschoppen en vrije trappen weg te geven, maar dat moet je altijd doen. Ik heb het met mijn verdedigers over Mbokani gehad, ik ken Dieu goed van bij Anderlecht. Hij is misschien niet meer van de snelsten, waardoor je verder van je doel kan afspelen en je hem met de rug naar doel iets meer kan geven. Want plak je tegen hem, dan gebruikt hij zijn sterke lichaam zo goed, dat je onmogelijk aan de bal raakt. Maar het is altijd opletten, in de wedstrijd tegen Anderlecht was hij fantastisch. Ik vind Antwerp sowieso sterk presteren in de play-offs, ook al is dat minder af te lezen aan de resultaten. Maar ze hebben in elke wedstrijd mogelijkheden gehad om de wedstrijd naar zich toe te trekken.”

Alles kan beter

Wat het ook wordt, Van den Brom lijkt maandag hoe dan ook met een tevreden gevoel op vakantie te kunnen vertrekken.

„Dat gevoel zal toch van zondag afhangen”, antwoordt de ambitieuze Genkse coach. „Van wat er dan nog op het spel staat en hoe we het er vanaf brengen. Natuurlijk ben ik tevreden over de stappen die we gezet hebben. Maar het kan altijd beter en we willen deze lijn volgend seizoen doortrekken. Daarom willen we onze kern nog uitbouwen. Zeker in de breedte, nu er ook Europees voetbal bijkomt.”

Bron: Het Nieuwsblad