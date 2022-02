FC Twente laat weer fans toe bij volgende thuiswedstrijd

FC Twente neemt het op zondag 20 februari thuis op tegen Go Ahead Eagles. Komend weekend wacht de ploeg eerst nog de uitwedstrijd tegen koploper Ajax.

„FC Twente is met de wedstrijdorganisatie de voorbereidingen gestart om De Grolsch Veste te heropenen. We moeten klaar zijn voor zondag 20 februari. We verwachten vanaf dan minimaal al onze seizoenkaarthouders en sponsoren weer te kunnen verwelkomen in De Grolsch Veste. Dat horen we definitief komende dinsdag, wanneer er een nieuwe coronapersconferentie van het kabinet is en nieuwe versoepelingen bekend worden gemaakt”, schrijft algemeen directeur Paul van der Kraan op de clubwebsite.

Afgelopen weekend, toen één derde van de capaciteit benut mocht worden, was FC Twente de enige club waar geen fans welkom waren in het stadion. Op eigen veld werd Vitesse met 3-0 verslagen.