Live Europa League: Ajax leidt tegen Young Boys

Volg het duel op de voet via een Tweet-verslag van onze sportredactie

De Amsterdammers starten met de jongelingen Jurriën Timber en Devyne Rensch. Edson Álvarez start weer op het middenveld. Hij is daar nodig omdat Daley Blind vanwege een knieblessure niet inzetbaar is. Rensch vervangt de geblesseerde rechtsback Noussair Mazraoui.

Dusan Tadic vormt een voorhoede met de Brazilianen David Neres en Antony. De Serviër start als centrumspits omdat Ajax Sébastien Haller is vergeten in te schrijven voor de resterende duels in de Europa League.

Bekijk de opstellingen, doelpuntenmakers, uitslagen en statistieken in de Europa League

Ajax-trainer Erik ten Hag was een dag voor het duel vol lof over de Zwitsers. „Young Boys is echt een team, een eenheid”, concludeerde hij. „Tactisch en technisch gezien is het een ploeg die heel goed het verticale spel beheerst. Ze hebben veel snelheid in de ploeg. Zo wonnen ze tweemaal van Leverkusen, in mijn ogen een van de betere ploegen van Duitsland.”

Bekijk ook: Miralem Sulejmani kijkt uit naar weerzien met Ajax én Dusan Tadic

De koploper van de Eredivisie en finalist van de KNVB-beker treft een tegenstander in vorm. Young Boys is op weg naar de vierde landstitel, met een voorsprong van 19 punten op het als tweede geklasseerde Servette.

Young Boys is al 16 duels op rij ongeslagen en won in de vorige ronde van de Europa League tweemaal van het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz.