F1-podcast met Christijan Albers en Erik van Haren ’Door Max Verstappen en Lewis Hamilton lijken andere topcoureurs op koekenbakkers’

In een nieuwe aflevering van de Formule 1-podcast van De Telegraaf praten voormalig coureur Christijan Albers en verslaggever Erik van Haren na over de Grand Prix van Qatar. Ondanks twee overwinningen op rij van Lewis Hamilton is het volgens het tweetal onzin om te stellen dat Max Verstappen nu opeens kansloos zou zijn in Jeddah en/of Abu Dhabi. Ook het sterke optreden van Alpine in Doha komt ter sprake, net als de soap buiten de baan tussen Mercedes en Red Bull.