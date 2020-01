Mourinho rekent tegen City meteen op Bergwijn

De 22-jarige aanvaller kwam eerder deze week over van PSV en ondertekende woensdag een contract tot de zomer van 2025 bij de Engelse topclub. Mourinho gaf in zijn voorbeschouwing op het duel met ManCity aan dat Bergwijn zeker zal meedoen.

„Dat is niks bijzonders, want hij heeft voor PSV dit seizoen al gespeeld. Hij is dus wedstrijdfit”, liet Mourinho weten. „Het is voor hem meer een kwestie van leren hoe hij in onze ploeg moet gaan spelen. Steve Bergwijn, ik zeg liever Stevie, is het type voetballer dat op dit moment goed voor ons is, maar hij is ook goed voor de toekomst van de club.”

