Premium Het beste van De Telegraaf

INTERVIEW Koen Verweij: ’Trouwen met Jutta lijkt me heel mooi’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Koen Verweij wil nog één keer strijden om de prijs die zijn carrière compleet kan maken. „Als het niet lukt, loop ik met opgeheven hoofd weg. Kin omhoog en nemen die handel.” Ⓒ Foto René Bouwman

Het is al een tijdje rustig rond Koen Verweij (31), maar dat betekent niet dat de flamboyante schaatser geen grote plannen heeft voor de komende maanden. De Hoogblonde Viking wil in zijn laatste olympische seizoen nog één keer strijden om de prijs die zijn bewogen carrière compleet kan maken: individueel goud op de Winterspelen. Gaat Verweij alles en iedereen flink verbazen of is zijn achterstand op concurrenten als Kjeld Nuis en Thomas Krol te ver opgelopen? De Telegraaf zocht hem op in Inzell, waar hij zoals altijd geen blad voor de mond nam.