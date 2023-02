Verrassende zege op 1500 meter zet Roest voor lastige keuze

Nuis is de regerend olympisch kampioen, Krol de regerend wereldkampioen. Krol kan die titel van 2 tot en met 5 maart verdedigen in Thialf. De top-3 mag in principe rekenen op een ticket voor de WK.

Roest kwam als eerste van de kanshebbers in actie, tegen zijn eveneens sterke teamgenoot Wesly Dijs. Roest won de rit dankzij een sterke laatste ronde. In de volgende rit, tussen de twee titelfavorieten, opende Nuis sterker. Daarna maakte de olympisch kampioen echter een misslag, wat hem vervolgens waarschijnlijk opbrak. Krol kwam in de laatste meters net aan voorbij.

Dijs, die vierde werd, mag mogelijk alsnog rekenen op een startbewijs voor de WK. Roest weet nog niet zeker of hij gebruik gaat maken van zijn plek, omdat de 10.000 meter op dezelfde dag is. Roest zei tegen de NOS dat hij die „hele lastige keuze” zondag gaat maken, als duidelijk is wie aan de start van de lange afstand mogen verschijnen.

Doorstampen

Roest, die nog niet eerder de nationale titel op de 1500 meter pakte, zag zijn zege als een bevestiging van zijn „hele goede” vorm. „De tijd is misschien niet geweldig, maar het is ook geen makkelijk ijs. Dan moet je in hele goed doen zijn om door te stampen. Ik ben blij dat de WK er vrij snel aankomen”, aldus de allrounder.