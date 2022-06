Eredivisie van start met Heerenveen-Sparta, Ajax speelt eerste duel bij Fortuna

Titelhouder Ajax speelt in de eerste speelronde een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. De drie nieuwkomers in de Eredivisie starten alle drie met een uitwedstrijd: FC Emmen gaat in Eindhoven op bezoek bij PSV, FC Volendam reist af naar de Euroborg voor de ontmoeting met FC Groningen en Excelsior speelt in Leeuwarden tegen SC Cambuur. Het volledige programma maakt de KNVB woensdagavond bekend.

Programma eerste speelronde Eredivisie

Vrijdag 5 augustus

20.00 uur SC Heerenveen-Sparta

Zaterdag 6 augustus

16.30 uur Fortuna Sittard-Ajax

18.45 uur SC Cambuur-Excelsior

20.00 uur PSV-FC Emmen

21.00 RKC Waalwijk-FC Utrecht

Zondag 7 augustus

12.15 FC Groningen-FC Volendam

14.30 Vitesse-Feyenoord

14.30 NEC-FC Twente

16.45 AZ-Go Ahead Eagles

Keuken Kampioen Divisie

Ook de Keuken Kampioen Divisie gaat van start op vrijdag 5 augustus. Degradant Heracles Almelo speelt in de eerste speelronde tegen ADO Den Haag, terwijl Willem II bezoek krijgt van Jong PSV. PEC Zwolle opent het seizoen op zondag 7 augustus met een thuiswedstrijd tegen De Graafschap.

Programma eerste speelronde Keuken Kampioen Divisie

Vrijdag 5 augustus

20.00 uur

FC Den Bosch-FC Eindhoven

FC Dordrecht-Roda JC

Heracles Almelo-ADO Den Haag

NAC Breda-Helmond Sport

TOP Oss-Jong FC Utrecht

VVV-Venlo-Almere City

Willem II-Jong PSV

Zondag 6 augustus

12.15 PEC Zwolle-De Graafschap

Maandag 7 augustus