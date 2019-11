Rinus 'VeeKay' van Kalmthout. Ⓒ Stephan Tellier

VEGHEL - Nederlandse autosportfans kunnen de datum 24 mei 2020 alvast met rood omcirkelen in hun agenda. Max Verstappen zal dan ongetwijfeld mikken op zijn eerste overwinning van de Grand Prix van Monaco. Rinus van Kalmthout debuteert die dag enkele uren later in de wereldberoemde Indy 500.