Veldfiasco: Oranje Leeuwinnen blijven nog eventjes op ’stalen’ veld trainen

De plaat van 25 bij 30 meter werd door het Oranje-gezelschap als gevaarlijk aangemerkt. Andries Jonker en zijn staf meende daarop dat het verstandiger was om naar een ander trainingsveld in de buurt uit te wijken en besloot dezelfde dag nog andere locaties te bekijken.

Die locaties werden echter niet als een verbetering beoordeeld. De KNVB heeft inmiddels gesprekken gevoerd met de FIFA ’over het verbeteren van de omstandigheden van het veld’, aldus een woordvoerder van de bond. De FIFA is verantwoordelijk voor de trainingsvelden van de 32 WK-deelnemers.

Hamilton

Tijdens de ochtendtraining bleek het ’gevaarlijke’ gedeelte iets beter bespeelbaar, maar de plek werd gemeden als de pest. Sonja van Geerenstein, de teammanager van de KNVB, bezocht de locatie die zou moeten voldoen aan de FIFA standaard driemaal: na de loting in oktober, maart en juli. Zij constateerde tweemaal dat het veld niet goed was. De FIFA beloofde de problemen op te lossen, maar het euvel bleef bestaan.

Omdat Jonker en de zijnen niet op het gewraakte gedeelte willen voetballen, kan de bondscoach geen oefenpartij van elf tegen elf laten spelen. De KNVB onderzoekt nu de mogelijkheid om vrijdag naar Hamilton uit te wijken. Die WK-speelstad ligt op anderhalf uur rijden van Tauranga.

Eerder afreizen

Mocht die optie niet te realiseren zijn, dan denken Jonker en co er over na om een dag eerder naar Dunedin te reizen, waar Oranje zondag tegen Portugal voor de eerste keer in actie komt.

Eerder in de voorbereiding werd in Escharen al een oefenwedstrijd tegen Oranje Onder 19 afgelast omdat er glasscherven en steentjes op het veld lagen, terwijl de toplaag van het beoogde trainingsveld van Sydney FC was stukgelopen en Oranje halsoverkop moest uitwijken naar een kostschool om fatsoenlijk te kunnen trainen.

’Alpenveld’

Daar werd de speelmat werd door bondscoach Jonker omschreven als een ’Alpenveld’, vanwege de vele hobbels. Ook liep het veld aan de zijkanten af. Vanmiddag werken de Leeuwinnen in een regenachtig Tauranga hun tweede training van de dag af.