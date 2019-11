Davis Cup Finals: Nederland verliest beslissende dubbel

In het beslissende dubbelspel moesten Robin Haase en Jean-Julien Rojer buigen voor Alexander Boeblik en Michail Koekoesjkin. Het werd 6-4, 7-6(2).

In de eerste set leverde Rojer bij 2-2 zijn servicegame in en in de tweede set vielen geen breaks te noteren. Nederland had met regelmaat moeite om de opslaggame te behouden, terwijl Kazachstan weinig toestond op de eigen service. In de tiebreak wonnen de Kazachen de laatste vier punten.

Aanvankelijk had captain Paul Haarhuis Rojer en Wesley Koolhof aangewezen voor het dubbelspel, maar kort voor aanvang besloot Haarhuis om het duo Rojer/Haase te laten spelen. Haase had eerder in het enkelspel in drie sets gewonnen van Boeblik, terwijl debutant Botic van de Zandschulp het eerste duel had verloren van Koekoesjkin.

Woensdag treedt Oranje aan tegen Groot-Brittannië. Donderdag staat het duel tussen Kazachstan en Groot-Brittannië op het programma. Oranje maakt nog kans op een plek in de kwartfinales. Uit elke groep plaatst de winnaar zich voor de kwartfinales, evenals de twee beste nummers twee.

De eerste editie van de Daviscup Finals, waaraan achttien landen deelnemen, eindigt zondag.