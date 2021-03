UK Open: Van Gerwen door, spectaculaire winst Van Duijvenbode

Ook Dirk van Duijvenbode schaarde zich bij de laatste 32, en Aubergenius deed dat in een spectaculaire wedstrijd tegen Gary Anderson: 10-9. Ron Meulenkamp bekerde verder via een 10-7 overwinning op Steve Lennon. Danny Noppert elimineerde de regerend Premier League-kampioen Glen Durrant: 10-6.

Voor Jermaine Wattimena kwam er een einde aan de UK Open door toedoen van Callan Rydz. Wattimena ging met 10-6 ten onder. Ook Jeffrey de Zwaan verloor, hij moest het afleggen tegen Devon Petersen: 10-5. Vincent van der Voort werd uitgeschakeld door Max Hopp, Fast Vinnie verloor met 10-5.

Eerder op de vrijdag, in de middagsessie, werd Raymond van Barneveld al in de tweede ronde uitgeschakeld. In zijn eerste televisietoernooi na zijn rentree verloor hij met 6-3 van Alan Soutar.