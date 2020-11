’GP van Vietnam ontbreekt ook op Formule 1-kalender in 2021’

Volgens de BBC gaat de race in hoofdstad Hanoi niet door vanwege lokale problemen. De race in Vietnam werd dit seizoen aanvankelijk uitgesteld en daarna afgelast vanwege de coronapandemie.

Bronnen hebben aan persbureau Reuters gemeld dat de race ontbreekt op de F1-kalender van 2021. De racekalender wordt dinsdag bekendgemaakt. Een woordvoerder van de F1 wilde niet ingaan op details over de kalender, die ook nog moet worden goedgekeurd door een commissie van de internationale autosportfederatie FIA.

Staatsgeheimen

Volgens de BBC is er geen race in Vietnam nadat in augustus de voorzitter van het Volkscomité van Hanoi, Nguyen Duc Chung, was gearresteerd op verdenking van het toe-eigenen van staatsgeheimen. Chung was nauw betrokken bij de organisatie van de F1-race in Hanoi.

Eerder was al uitgelekt dat het Formule 1-seizoen waarschijnlijk uit 23 races zal bestaan. Verschillende circuits zouden interesse hebben om de plaats van Vietnam in te nemen.

