Caleb Ewan in spannende sprint naar ritzege in Tour

Sagan zou overigens zomaar gediskwalificeerd kunnen worden, nadat hij in een volle sprint Wout van Aert een duw gaf.

Het was zowaar een rustige dag voor het peloton. Al van kilometer één af ging Matthieu Ladagnous (Groupama-FDJ) ervandoor. De Fransman leek met een voorsprong van vijf minuten lang de enige aanvaller van de dag te zijn, tot er in het peloton toch nog een aantal renners aanviel.

Onder meer de Belgen Oliver Naesen en Jasper Stuyven waren hier van de partij. Deceuninck-QuickStep, de ploeg van groene truidrager Sam Bennett, wilde de zes nieuwe vluchters echter niet laten gaan en reed als een bezetene achter ze aan. Op die manier zat het avontuur van Naesen en co er al na tien kilometer opnieuw op. Door de tempoversnelling in het peloton hield Ladagnous nog een voorsprong van een drietal minuten over.

Strijdlust

Bennett won nog wel de tussensprint, zodat hij weer uitliep in de strijd om de groene trui.

Ladagnous werd na drie uur alleen voorin ingelopen door het peloton. De veteraan van Groupama-FDJ zal zich meer dan waarschijnlijk op het podium mogen laten zien om de prijs van de strijdlust in ontvangst te nemen.

Valpartij

De Spanjaard Ion Izagirre moest de Tour verlaten. De renner van Astana was betrokken bij een massale valpartij, veroorzaakt door een plotse wegversmalling in Lavausseau. Hij hield daar een hoofdwond en mogelijk een gebroken sleutelbeen aan over. Izagirre stond 27e in het algemeen klassement. In 2016 was hij nog ritwinnaar in de Tour.

Eerder had de Oostenrijker Gregor Mühlberger ook al de strijd gestaakt. De renner van Bora-hansgrohe leek ziek te zijn. Omdat de Italiaan Davide Formolo al niet meer was gestart, zijn er nu nog 161 renners in koers.

Drietal springt weg

Het peloton kabbelde ondertussen bijna verveeld voort. Het was de tijd uitzitten tot de massaspurt, en die kwam er dan ook. Al was daar nog een verwoede poging van het drietal Pöstlberger, Asgreen en Jungels, die 6,5 kilometer voor de meet wisten weg te rijden. Asgreen moest er op 3 kilometer voor de finish af, de twee avonturiers probeerden alles op alles te zetten om het peloton voor te blijven, maar dat lukte dus niet.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) behoudt de gele trui.

Bekijk hier de uitslagen, het etappeschema en de standen in diverse klassementen in de Tour de France