Snookerspelers zien ze vliegen tijdens Masters

Bij herhaling moeten spelers en referees in actie komen om de vliegende plaaggeesten van de snookertafel te verwijderen.

Het is overigens geen nieuw verschijnsel, want ook tijdens het wereldkampioenschap darts, dat begin januari in Ally Pally de ontknoping kreeg, hadden de spelers last van vliegen op en rond het podium.

De titelverdediger, de jonge Chinees Yan Bingtao, die vorige jaar met de hoofdprijs van bijna 300.000 euro vandoor ging, is in de eerste ronde met 6-4 uitgeschakeld door Mark Williams. Ronnie O’Sullivan, die dinsdagmiddag in actie komt, voert met zeven overwinningen de ranglijst aan..