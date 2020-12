’Als Leicester City kampioen kan worden, kan Arsenal ook degraderen’

Natuurlijk duurt het seizoen nog lang, maar in Engeland wordt er stilaan geroepen dat de ploeg zich echt zorgen moet gaan maken. Anders ligt degradatie op de loer. Die statements komen niet van de minste. Onder andere voormalig topspits Alan Shearer sprak zich uit in Match of The Day. „Het was verschrikkelijk”, zo analyseerde hij na de 2-1 nederlaag van Arsenal bij Everton. „Er is geen creativiteit en de spelers werken niet hard genoeg. Coach Mikel Arteta moet zich echt zorgen gaan maken.”

Vooral aanvallend hebben de Londenaren een probleem volgens Shearer. „Ze hebben in de Premier League pas twaalf keer gescoord en ze hebben weinig opties.” Daar kwam voor Arsenal nog eens bij dat aanvalsleider Pierre-Emerick Aubameyang zaterdag uitviel en de rest van het jaar zal moeten toekijken. Over de zijn collega-aanvaller Nicolas Pépé, was Shearer niet te spreken. „Hij stond nooit klaar om het strafschopgebied in te duiken. Hij was aan het joggen. Soms zelfs wandelen. Hij moet meer brengen.”

Slechte instelling

De mentaliteit van Pépé is volgens Shearer exemplarisch voor Arsenal. „Er lijken maar weinig spelers te zijn, die bereid zijn alles te geven voor de trainer. Daarom zou ik er niet zo zeker van zijn dat Arsenal zich zomaar handhaaft in de Premier League. Niet als de instelling van het elftal zo blijft.”

Shearer staat niet alleen in zijn opvatting. Ray Parlour, drievoudig Premier League-winnaar met Arsenal, uitte al voor het duel met Everton zijn zorgen in gesprek met Off The Ball. „Je zegt misschien: ’Natuurlijk niet.’ Maar dat zeiden we een paar jaar geleden in december ook op de vraag of Leicester City kampioen kon worden. Als dat kan, dan kan Arsenal ook degraderen. Ze zullen echt snel punten moeten pakken, want anders komen ze echt in de problemen.”

De zorgen voor Mikel Arteta nemen in rap tempo toe Ⓒ ANP/HH

Ook oud-aanvaller Gabriel Agbonlahor is die mening toegedaan. „Het wordt nu wel serieus”, zo sprak hij bij talkSPORT. „Ik denk dat ze zich echt moeten focussen op de degradatiestrijd. Zoals ze nu spelen stralen ze geen vertrouwen uit. Het meest zorgwekkende vind ik nog dat na zo’n nederlaag de trainer voor de camera’s vertelt dat ze in de laatste wedstrijd de betere ploeg zijn, maar zich dat niet in resultaten vertaalt.”

„Aan het begin van het seizoen zeiden ze dingen als: ’We geven Arteta de tijd om te bouwen.’ Alleen dat kan je nu niet meer blijven zeggen, want straks kan hij gaan bouwen vanuit de Championship”, vervolgt Agbonlahor. „Ze moeten snel iets doen. Het volgende duel is Chelsea-thuis en die geef ik een goede kans om daar te winnen.”