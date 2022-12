Ten Hag maakt Maguire-draai na goed WK: ’Goed genoeg voor hoogste niveau’

„Het is me vaker gevraagd, maar het is wel duidelijk dat hij goed genoeg is voor het allerhoogste niveau”, zei de oud-coach van Ajax. „Hij heeft bij Manchester United een periode gehad waarin hij slecht presteerde. Dan heb je problemen. Maar ik zie dat hij in het Engelse team alleen maar goede wedstrijden speelt. Het zou mooi zijn als hij dat niveau meeneemt naar Manchester zodat hij het ook bij ons op het veld kan laten zien. Ik verwacht dat wel van hem.”

Maguire raakte in augustus al zijn basisplaats kwijt bij Manchester United. Op het WK in Qatar stond hij alle wedstrijden aan de aftrap. Engeland werd in de kwartfinales uitgeschakeld door Frankrijk.