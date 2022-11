Oranje-aanvaller Gakpo: ’Zoals het er nu voorstaat, speel ik na de winterstop nog voor PSV’

Gakpo opende in de openingswedstrijd tegen Senegal (2-0) in de slotfase met zijn hoofd de score. Vrijdag was de Eindhovenaar in het tweede groepsduel met Ecuador, met een fraai schot met links, in de 6e minuut opnieuw trefzeker. De goede start in Qatar zorgde voor berichten over hernieuwde interesse in Gakpo van Manchester United. In de zomer ging een transfer naar de Engelse topclub niet door.

„Natuurlijk vind ik het mooi wat ze over mij schrijven, ik word niet verlegen van die berichten”, zei Gakpo desgevraagd. „Maar voetbal is een teamsport. Het draait niet om één persoon. Ik heb liever dat het over ons als team gaat dan alleen over mijn persoon.”

Transfer?

Gakpo startte tegen Senegal als aanvallende middenvelder, achter de twee spitsen Vincent Janssen en Steven Bergwijn. Bondscoach Louis van Gaal koos er tegen Ecuador voor Gakpo een linie door te schuiven en naast Bergwijn te zetten. „Bij PSV sta ik altijd linksbuiten. Hier spelen we zonder linksbuiten. Dus het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit waar ik sta, als ik maar speel”, sprak Gakpo, die van zowel Engelse als Nederlandse journalisten vragen kreeg over een eventuele transfer.

Daley Blind en Cody Gakpo Ⓒ René Bouwman

De elfvoudig international wil zich nu focussen op het WK en heeft zijn zaakwaarnemer al laten weten dat hij pas daarna over een eventuele transfer wil nadenken. „Zoals het er nu voorstaat, speel ik na de winterstop nog voor PSV. Maar zoals ik ook voor de start van het WK al zei: we zien wel wat er allemaal gaat gebeuren.”

Dankbaar

Gakpo zegt veel te hebben aan Van Gaal. „Hij probeert mij uit te dagen om een betere speler te worden. Daar ben ik hem dankbaar voor”, sprak de international. „Er kunnen nog genoeg dingen beter. Zo moet ik proberen de bal in bepaalde situaties langer vast te houden, zodat de rest van het team kan aansluiten. De jongens helpen me enorm.”

Ondanks de zwakke wedstrijd tegen Ecuador, gelooft Oranje nog altijd ver te kunnen komen in Doha, ook Gakpo. „Ons doel is om wereldkampioen te worden. Dat proberen we te bereiken.”

Blind weet dat er nog ’een hele hoop’ beter moet bij Oranje

Daley Blind zegt dat het Nederlands elftal ’een hele hoop’ moet verbeteren om ver op het WK in Qatar te komen. „Onze veldbezetting moet op orde zijn om goed in ons spel te komen”, zei hij vlak voor de training van Oranje. „We moeten ’balvaster’ worden en de tegenstander onze wil opleggen. Dan moet alles op zijn plek gaan vallen.”

Het Nederlands elftal heeft dinsdag in de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Qatar aan een punt voldoende voor een plek in de achtste finales. Een ruime overwinning volstaat waarschijnlijk voor de groepszege. Blind gelooft in een goed resultaat tegen Qatar. „In die wedstrijd moet het gewoon beter. Het lijkt er dit WK op dat het verschil tussen veel ploegen kleiner is geworden. De meeste ploegen moesten zich ook in korte tijd voorbereiden. Maar dat mag geen excuus zijn.”

Onnodig onder druk?

Blind wuift de suggestie weg dat bondscoach Louis van Gaal de spelers van de nationale ploeg onnodig onder druk heeft gezet met zijn uitspraken over een mogelijke wereldtitel. „Dat is wel onze ambitie”, zei de speler van Ajax. „Daar werken we aan. Ik hoor liever dit dan dat hij zegt dat we hier niets te zoeken hebben. We gaan er iedere wedstrijd voor strijden en we weten heus wel dat het niet makkelijk wordt. De wereldtitel blijft wel onze ambitie.”

Blind ziet veel wedstrijden van het WK en heeft afgelopen week contact gezocht met Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Christian Eriksen, zijn voormalige ploeggenoten bij Ajax. „Ik heb ze laten weten dat het mooi is dat we met z’n vieren op dit podium staan.”