Sport Kort: golfer Besseling eindigt als dertiende in Zwitserland

Golfer Besseling eindigt als dertiende in Zwitserland

18.03 uur: Golfer Wil Besseling is als dertiende geëindigd op de Omega European Masters in Zwitserland. De 35-jarige Besseling noteerde in Crans-Montana op de slotdag een ronde van 67 slagen en kwam uit op 8 slagen onder par.

Besseling kwam op de laatste dag tot vier birdies en één bogey. Voor Besseling begon het toernooi in Zwitserland nog matig met een score van 71. Een dag later had hij 5 slagen minder nodig en zaterdag liep hij een ronde van 68.

Voor Lars van Meijel en Darius van Driel zat het toernooi er al na twee dagen op, zij haalden de cut niet in de Alpen.

De zege ging in Zwitserland naar de Deen Rasmus Højgaard, die na een sterke slotronde van 63 op -13 uitkwam.

Ruiter Smolders mist na zege in Hamburg barrage in Brussel

18.02 uur: Springruiter Harrie Smolders is een dag na zijn zege in de ’klassieke’ wedstrijd in het kader van de sterk bezette Global Champions Tour in Hamburg in de Grote Prijs van Brussel net buiten de barrage gebleven. Met Monaco maakte de Brabantse ruiter, die woensdag met de Nederlandse equipe aan de Europese titelstrijd begint, een springfout.

In Hamburg had Smolders in de elfde etappe van de zware serie Global Champions Tour niet eens een barrage nodig. De 41-jarige Brabander bleef met Une de l’Othain als enige van de 29 combinaties foutloos in de eerste omloop, waardoor er geen toegift meer nodig was. Smolders verdiende in de Duitse stad met die overwinning 99.000 euro.

Onmiddellijk na zijn zege vertrok hij weer richting Brussel. „Het was aanvankelijk niet eens mijn bedoeling om naar Hamburg te gaan”, sprak Smolders. „Maar omdat mijn team daar mogelijk een ruiter te kort kwam ben ik als back-up toch even snel gegaan. Ik had ook maar één paard bij me. Het ging met Une de l’Othain boven verwachting, waardoor ik ook maar aan de finale heb meegedaan. Ook dat ging inderdaad heel goed. Dit is toch een soort van klassieker in de paardensport. Deze zege is een mooie opsteker.”

De Grote Prijs in Brussel werd een dag later gewonnen door de Amerikaanse Jessica Springsteen, de dochter van de wereldberoemde zanger Bruce Springsteen. Smolders eindigde als veertiende, net achter landgenoot Willem Greve.

Woensdag start Smolders met Bingo du Parc voor TeamNL op het EK springen in Riesenbeck. De voormalig nummer 1 van de wereld reed onlangs ook al in de landenwedstrijd van de Olympische Spelen in Tokio. Daar bleef TeamNL net buiten de medailles.

Wielrenner Politt wint Ronde van Duitsland, Kristoff de slotrit

17.37 uur: Wielrenner Nils Politt heeft de Ronde van Duitsland op zijn naam geschreven. De Duitser van Bora-hansgrohe, die zaterdag de derde rit had gewonnen, verdedigde in de slotetappe van Erlangen naar Nürnberg de leidende positie met succes. De slotetappe werd gewonnen door Alexander Kristoff.

De Noor van Team Emirates klopte in de sprint na 156 kilometer de Duitser Pascal Ackermann en de Italiaan Luca Mozzato. Kristoff won eerder ook de tweede etappe in de Ronde van Duitsland.

Politt bleef in het algemeen klassement zijn ploeggenoot Ackermann en Kristoff 4 seconden voor. De 27-jarige wielrenner won in juli ook al de twaalfde etappe in de Tour de France.

Wielrenner Cosnefroy klopt Alaphilippe in Bretagne Classic

17.03 uur: Wielrenner Benoît Cosnefroy heeft de 85e Bretagne Classic op zijn naam geschreven. De Fransman van AG2R won de sprint na een wedstrijd over 251 kilometer, met start en finish in Plouay, van medevluchters Julian Alaphilippe uit Frankrijk en diens Deense ploeggenoot Mikkel Frølich Honoré.

Het drietal was samen met Tour de France-winnaar Tadej Pogacar achter koplopers Quinten Hermans uit België en Alessandro de Marchi uit Italië aangegaan. De Sloveense Tourwinnaar moest de drie echter laten gaan. Die haalden eerst Hermans terug en later ook De Marchi en lieten beiden daarna ook weer achter.

Alaphilippe probeerde in de slotkilometers Cosnefroy te lossen, maar dat lukte niet. In de oplopende sprint was zijn landgenoot de wereldkampioen van Deceuninck - Quick-Step vervolgens ook te snel af. Honoré werd derde.

FIFA mag interlandperiode Zuid-Amerika met twee dagen verlengen

16.16 uur: De FIFA mag de komende interlandperiodes voor Zuid-Amerika met twee dagen verlengen. De Spaanse bond was tegen het besluit in beroep gegaan, maar sporttribunaal CAS stelde de FIFA in het gelijk.

De FIFA nam het besluit op verzoek van de Zuid-Amerikaanse confederatie CONMEBOL. Het geldt voor de interlandperiodes in september en oktober. „Ons besluit is genomen na raadpleging van alle relevante belanghebbenden en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, met name de uitdagingen die door de Covid-pandemie zijn ontstaan en vooral gezondheidsoverwegingen voor spelers”, aldus de FIFA. „De beslissing van het CAS van vandaag bevestigt de wettigheid van de beslissing van de FIFA en verwerpt volledig de argumenten van de Spaanse La Liga.”

Clubs uit Spanje, en ook andere Europese competities, hebben gedreigd spelers niet vrij te geven vanwege de twee extra dagen. Daardoor zijn ze namelijk pas later terug bij de clubs. „We verwachten nu de vrijlating van spelers voor de komende kwalificatiewedstrijden in Zuid-Amerika, in overeenstemming met de recente FIFA-beslissing, waarvan de wettigheid en legitimiteit is erkend in de CAS-uitspraak van vandaag.”

Quartararo verstevigt leiding WK in MotoGP met zege in Britse GP

15.26 uur: De Franse wegracer Fabio Quartararo heeft op Silverstone de Grote Prijs van Groot-Brittannië gewonnen in de MotoGP en daarmee zijn leidende positie in het wereldkampioenschap verstevigd. De coureur uit het fabrieksteam van Yamaha boekte zijn vijfde zege van dit seizoen.

Quartararo nam in de vijfde van de twintig af te leggen ronden op het Engelse circuit de leiding over van de Spanjaard Pol Espargaro (Honda), die van pole was vertrokken maar geleidelijk terugviel. De Fransman nam vervolgens afstand van de rest van het veld en kwam met bijna 3 seconden voorsprong als eerste over de finish. De Spanjaard Alex Rins (Suzuki) passeerde als tweede de finish en Aleix Espargaro (Aprilia) eindigde als derde.

Zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez ging al in de eerste ronde onderuit op zijn Honda en moest de strijd staken. Hij nam de Spanjaard Jorge Martin mee in zijn val.

Morbidelli snel naar fabrieksteam Yamaha, Dovizioso maakt rentree

15.01 uur: De Italiaanse wegracer Franco Morbidelli promoveert nog dit seizoen naar het fabrieksteam van Yamaha in de MotoGP. Hij vervangt de Spanjaard Maverick Viñales, die eerder zijn vertrek aankondigde bij Yamaha en na dit seizoen overstapt naar Aprilia. De 26-jarige Morbidelli herstelt momenteel nog van een knieoperatie.

Voor de plek die Morbidelli achterlaat bij het satellietteam van Yamaha is ook al een coureur gevonden. Het is de bedoeling dat de Italiaan Andrea Dovizioso zijn sabbatical afbreekt en mogelijk al in september zijn rentree maakt in de hoogste klasse van de motorsport. Dovizioso is de vice-wereldkampioen van 2017, 2018 en 2019. In die jaren reed hij voor Ducati.

„Er is nog niets getekend, ik kan alleen onze plannen met jullie delen”, zei teammanager Lin Jarvis van Yamaha in een videoboodschap. „Ons plan was om ’Franky’ (Morbidelli) volgend jaar te presenteren als officiële rijder van het fabrieksteam, maar door het voortijdige beëindigen van het contract met Viñales komt hij dit seizoen al over. Met Dovizioso hebben we een mondelinge overeenkomst.”

Yamaha is een van de topteams in de MotoGP. De Fransman Fabio Quartararo leidt namens Yamaha het WK van dit jaar.

Douma en Lau rennen naar Nederlandse titels 10 kilometer

14.19 uur: Richard Douma en Jasmijn Lau hebben zich in het West-Friese Hem (Noord-Holland) gekroond tot Nederlands kampioenen 10 kilometer op de weg.

Douma troefde in de eindsprint Benjamin de Haan af en won het goud in 29.22 minuten. De Haan klokte 29.23. Filmon Tesfu eindigde in 29.25 als derde. Lau maakte er een lange solo van en won de titel in 33.26. Julia van Velthoven pakte het zilver in 33.58 en Tirza van der Wolf bemachtigde met haar tijd van 34.08 de bronzen medaille.

Douma liep zo’n beetje in zijn achtertuin. De 28-jarige Zaandammer was gebrand op de titel, omdat hij Nederlands recordhouder is op de 5 kilometer (13.27) en de 10 kilometer (28.08). Hij werd deze zomer ook voor de vierde keer Nederlands kampioen op de 1500 meter op de baan, maar wist zich niet te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio.

Lau gold als favoriete voor de titel bij de vrouwen. Ze is de regerend Europees kampioene bij de beloften (onder 23) op de 10.000 meter en veroverde deze zomer ook de Nederlandse titel op de langste baanafstand.

Oud-PSV’er Nilis (54) begint aan eerste baan als hoofdtrainer

12.39 uur: Luc Nilis begint aan zijn eerste baan als hoofdtrainer. De 54-jarige oud-spits gaat in België de Limburgse fusieclub SV Belisia, dat op een wat lager niveau speelt, coachen.

Nilis voetbalde tussen 1994 en 2000 bij PSV en was erg succesvol bij de Eindhovenaren. Eerder kwam de voormalig international voor Anderlecht uit. Na zijn avontuur bij PSV moest Nilis bij Aston Villa zijn loopbaan, na een open botbreuk in zijn onderbeen, vroegtijdig beëindigen.

Nilis werkte daarna bij PSV, Kasimpasa, Gençlerbirligi, KSK Hasselt, VVV-Venlo, Ankaragücü en de nationale ploeg van Jordanië als spitsentrainer en assistent-trainer.

Ilja Ivasjka eerste Wit-Russische met ATP-titel sinds 2003

09.47 uur: Ilja Ivasjka is de eerste tennisser uit Belarus sinds 2003 die een toernooi op de ATP Tour heeft gewonnen. De 27-jarige deed dat in Winston-Salem in de Verenigde Staten, waar hij in de finale te sterk was voor de Zweed Mikael Ymer: 6-0 6-2.

Ivasjka verloor slechts twee punten op zijn opslag in de eenzijdige wedstrijd en hij had slechts 55 minuten nodig om te winnen. Daarmee was het de kortste finale van dit tennisseizoen.

„Het was een droomweek. Een geweldig toernooi”, zei Ivasjka, de nummer 63 van de wereld, die op het hoogste niveau nog niet eerder een titel op zijn naam schreef. „Hier heb ik zo lang op gewacht.”

De laatste tennisser uit Belarus die een ATP-titel won, was Max Mirnii in 2003 in Rotterdam.